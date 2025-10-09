Incidente nei campi a Poggio Sannita, muore un imprenditore agricolo di 27 anni

Non ce l’hanno fatta i soccorritori a salvare la vita ad un giovane imprenditore agricolo di Poggio Sannita rimasto vittima, nel tardo pomeriggio di oggi, di un incidente nei campi. L’uomo, classe 1998, stava eseguendo dei lavori in campagna a bordo del suo trattore quando qualcosa è andato storto.

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora stata ricostruita dalle forze dell’ordine intervenute, ma dalle prime indiscrezioni trapelate pare che l’uomo sia stato colpito violentemente dal ramo di un albero e poi abbia perso il controllo del mezzo agricolo, finendo per ribaltarsi. Un’altra ipotesi è quella del malore mentre era alla guida, anche se la giovane età della vittima porterebbe ad escluderla.

L’incidente si è verificato in località Coste del Forno, zona nei pressi di Scalzavacca, in agro di Poggio Sannita. Sul posto hanno operato, per ore, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e un equipaggio del 118 partito dal locale ospedale. In un primo momento i Vigili del fuoco hanno dovuto liberarsi la strada tra la vegetazione per raggiungere il malcapitato, estricarlo dal mezzo agricolo e permettere al personale sanitario di soccorrerlo. L’équipe del 118 ha compreso subito la gravità delle condizioni del giovane e ha tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza esito.

Il ventisettenne è deceduto presumibilmente a causa del violento colpo ricevuto dal ramo di un albero che lo ha percosso come una frusta, questo almeno in base alle prime ricostruzioni. Sul posto, per quanto di competenza, anche una pattuglia di Carabinieri della stazione di Agnone. Proprio i militari tenteranno di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Avvisato dell’accaduto dal personale operante delle forze dell’ordine, il magistrato di turno presso il Tribunale di Isernia pare abbia dato il nulla osta alla riconsegna della salma ai famigliari. L’episodio di cronaca ha sconvolto la piccola comunità di Poggio Sannita, dove il giovane e la sua famiglia sono conosciuti e stimati.