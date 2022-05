Incidente all’incrocio della Honda, morta una donna di 57 anni

Un incidente viene segnalato all’incrocio della Honda, in Via Genova, nei pressi della zona industriale della Val di Sangro. Due i veicoli coinvolti. Uno degli occupanti, una donna di 57 anni di Civitaluparella ha perso la vita. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e sono giunte due ambulanze. Per i rilievi del caso è intervenuto un equipaggio dei Carabinieri della compagnia di Atessa.

