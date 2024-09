Incidente sulla fondovalle Trigno, una persona finisce in ospedale

Un incidente stradale viene segnalato, intorno alle ore 20, sulla fondovalle Trigno, all’altezza dello svicolo per Pietrabbondante. Due le auto rimaste coinvolte. Il conducente di uno dei due mezzi è stato trasportato in ospedale ad Isernia, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto due equipaggi dei Carabinieri, uno per i rilievi del caso, l’altro per garantire la normale viabilità sulla fondovalle.

