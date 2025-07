Industrie alimentari in cerca di personale, giornata di reclutamento in Abruzzo

Il centro per l’impiego di Pescara organizza per mercoledì 9 luglio dalle ore 15 presso la sede di via Passolanciano 75, una giornata di reclutamento di figure professionali da destinare alla Rolli Industrie alimentari, azienda impegnata nel campo del confezionamento di prodotti alimentari con due siti produttivi in Abruzzo. Organizzata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Synergie, la giornata di reclutamento riguarda in particolare personale da destinare all’unità produttiva di Alanno.

Per il reparto del Confezionamento si cercano addetti sia al confezionamento sia alla conduzione di macchine confezionatrici; verranno valutati anche profili con esperienza in conduzione macchine pick and place, conduzione linea e conduzione incartonatrici.

Per la Logistica si selezionano magazzinieri in possesso di patentino per il muletto, con competenze nell’uso di: carrelli elevatori retrattili, carrelli a forche frontali, stoccatori e transpallet.

Per il Controllo qualità si cercano profili di laureati/laureandi in Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze biologiche o affini e diplomati con indirizzo chimico, alimentare o alberghiero con esperienza specifica. Requisiti: conoscenza della normativa HACCP, procedure di controllo qualità, tecniche di analisi di laboratorio.

Per la Manutenzione le figure che verranno valutate sono quelle di manutetori elettrici e/o meccatronici, anche con sola formazione scolastica, in possesso di conoscenze base di PLC.

Per partecipare al Recruiting Day è necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo email ido.pescara@regione.abruzzo.it con oggetto “Recruiting 09 luglio” e il reparto per il quale si chiede la candidatura, entro le ore 12 di lunedì 7 luglio 2025.