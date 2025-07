Infrastrutture: il presidente Marsilio riceve il capo compartimento Anas Abruzzo e Molise

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a L’Aquila il nuovo responsabile della Struttura Territoriale Anas Abruzzo-Molise, Paolo Testaguzza.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di piena collaborazione istituzionale, è stata sottolineata l’importanza di una sinergia costante tra Regione e Anas per affrontare in modo efficace le principali sfide infrastrutturali e garantire interventi coordinati sul territorio abruzzese. Il presidente Marsilio, ha augurato buon lavoro al nuovo direttore esprimendo fiducia nella sua azione a servizio del territorio e delle infrastrutture strategiche regionali.

Tra le grandi questioni di cui dovrà occuparsi Anas e il nuovo dirigente Testaguzza anche il completamento della messa in sicurezza del viadotto sul Sente tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio chiuso al traffico, per un «imminente rischio crollo», dall’ormai lontano 2018.