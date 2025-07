Vladimir Luxuria testimonial della quinta edizione del Molise Pride

Sarà Vladimir Luxuria la testimonial della quinta edizione del Molise Pride. Fu proprio la nota attivista a lanciare per la prima volta, nel 2017 durante il Basilicata Pride, l’idea di una manifestazione dell’orgoglio LGBT+ anche in Molise. Già madrina della storica prima edizione del 2018 a Campobasso, Luxuria tornerà ora in regione per sfilare a Termoli, dove il Pride si terrà per la prima volta.

L’appuntamento è per le ore 17 sul lungomare Colombo, all’incrocio con Corso Mario Milano. La manifestazione ha già ottenuto il patrocinio della Provincia di Isernia e dei Comuni di Agnone, Casacalenda, Castel del Giudice, Capracotta, Castel San Vincenzo, Oratino, Riccia e San Giuliano del Sannio.