Ingegneria gestionale: congratulazioni a Fabrizio D’Amario di Castelguidone per la sua laurea

Questa mattina, presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Fabrizio D'Amario di Castelguidone ha discusso la sta tesi di laurea in Ingegneria gestionale. Una tesi in Gestione dell'innovazione dei progetti dal titolo: "Dalle regolamentazione europea a uno…

Questa mattina, presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Fabrizio D’Amario di Castelguidone ha discusso la sta tesi di laurea in Ingegneria gestionale. Una tesi in Gestione dell’innovazione dei progetti dal titolo: “Dalle regolamentazione europea a uno strumento operativo: definizione di una metodologia per la valutazione delle performance di sostenibilità in conformità con la Tassonomia europea nel settore immobiliare“, relatore il chiarissimo professore Vito Introna. Al neo ingegnere Fabrizio D’Amario e alla sua famiglia le congratulazioni da parenti, amici e conoscenti e dalla redazione de l’Eco.