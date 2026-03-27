Alberi abbattuti dal vento e strade allagate, senza sosta gli interventi dei Vigili del fuoco

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco a causa delle condizioni meteo avverse nella provincia di Campobasso. In particolare, le operazioni riguardano ancora il taglio di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di canne fumarie a rischio…

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco a causa delle condizioni meteo avverse nella provincia di Campobasso.

In particolare, le operazioni riguardano ancora il taglio di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di canne fumarie a rischio caduta, soprattutto nel territorio del comune di Campobasso.



Alle ore 13:50 circa, una squadra del distaccamento di Termoli, composta da cinque unità e un’autopompa serbatoio (APS), è intervenuta nel comune di Termoli, sulla SP 103 all’incrocio con la SP 51, nei pressi della rotonda del Sinarca (Termoli–Petacciato), a causa di un allagamento stradale.

Il tratto è interessato da circa 30 cm d’acqua ed è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare e pedonale.

Sul posto sono presenti anche due pattuglie della Polizia Municipale di Termoli. Al momento non si registrano persone coinvolte.