Ingegneria Spaziale e Astronautica, confetti rossi per il neo ingegnere Virgilio Del Basso

    Presso l’Università degli Studi “La Sapienza” in Roma, Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale, nei giorni scorsi Virgilio Del Basso ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica. Il neo ingegnere ha discusso brillantemente la tesi dal titolo “3-D Printing di Compositi di Regolite e Polietilene“, relatrice la professoressa Susanna Laurenzi. A Virgilio vanno i migliori e più affettuosi auguri per un futuro lavorativo ricco di gioie e di soddisfazioni da parte dei genitori Antonella e Giovanni, dalla sorella Agnese e da tutti i suoi cari.

