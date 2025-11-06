Ufficio postale con doppio turno, Sciulli: “Avviai il discorso, ne parlai anche con Saia”

Un solo ufficio postale, ma con doppio turno e apertura anche nelle ore pomeridiane: era questa l’ipotesi avanzata anni fa per migliorare i servizi nel comprensorio altomolisano. A confermarlo è il sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, già presidente dell’Anci Molise.

“Parliamo di diversi anni fa – racconta Sciulli – quando, da presidente dell’Anci, avviai un confronto con i vertici di Poste Italiane a Roma. Al tavolo avevo già contatti diretti con alcuni dirigenti e sembrava cosa fatta: un progetto che avrebbe garantito un servizio aggiuntivo per l’intero territorio, permettendo agli utenti di svolgere pratiche e operazioni anche nel pomeriggio. Oggi, invece, gli uffici postali di Agnone e dei comuni vicini restano aperti solo la mattina”. “All’epoca dei fatti – aggiunge – ne parlai anche con il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che si mostrò favorevole all’idea. Poi, però, non seguii più l’iter che, da quanto apprendo, si è arenato”.

Sciulli lancia ora un appello affinché il progetto venga ripreso: “Sarebbe un’opportunità concreta per il territorio. Allora avevo anche ricevuto garanzie sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, un aspetto che resta fondamentale”. Sulla possibilità della realizzazione di un unico ufficio postale nell’ex mercato coperto di via De Gasperi – notizia riportata da l’Eco online -, il primo cittadino di Pescopennataro conclude: “Potrebbe essere il posto ideale in considerazione della centralità dell’immobile e dell’ampio parcheggio a sua disposizione”.