Iniziato lo spoglio a Belmonte: Borrelli in testa ad un terzo delle schede scrutinate

Borrelli in testa, almeno per il momento, quando lo scrutinio a Belmonte del Sannio è giunto a circa ad un terzo delle schede da scrutinare. Sono tre le liste in campo: quella capeggiata dall’ex sindaco di lungo corso Errico Borrelli denominata “Uniti per Belmonte”; “Belmonte il nostro futuro”, collegata alla candidata sindaca Adele Scoppa; “Fiamma Tricolore” capeggiata da Roberto Nardella.

I candidati della lista capeggiata da Adele Scoppa

Quando sono da poco passate le ore 16 il parziale è di 113 voti per la lista di Borrelli, 44 per quella di Scoppa e 3 per i nostalgici della fiamma tricolore. Si tratta ovviamente delle prime informazioni non ufficiali che giungono dal Belmonte. Lo spoglio è ancora lungo, sono 414 i cittadini che si sono recati alle urne, e dunque ogni possibilità resta aperta per i tre candidati.