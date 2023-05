Mario Di Paolo è il nuovo sindaco di Castelguidone, con 165 voti

Mancava solo l’ufficialità dopo il superfluo passaggio elettorale, visto che era un confronto farsa contro altre due liste di forestieri completamente sconosciuti in paese. Gli elettori di Castelguidone si sono espressi e hanno eletto Mario Di Paolo, medico ginecologo, sindaco per i prossimi cinque anni. Lo scrutinio è appena terminato e questo è l’esito delle elezioni amministrative: “Insieme per Castelguidone” 165 voti pari al 90,16 per cento; “L’alternativa”, collegata al candidato sindaco Giovanni Notarangelo 14 voti; “L’altra Italia”, collegata a Lorenzo Di Luzio 4 voti.

Questi i voti dei singoli candidati consiglieri della lista capeggiata dal nuovo sindaco Di Paolo: Nicolino Lucente (22 preferenze), primo degli eletti e sicuro componente della Giunta; Anna Sputore (20 preferenze), papabile vice sindaca in base agli accordi pre-elettorali; Lorenzo Di Paolo (13 preferenze); Marco Di Paolo (10 preferenze); Francesca D’Amario (9 preferenze); Tiziana Monaco (8 preferenze); Michele Meo (7 preferenze).

Dei dieci seggi a disposizione sette spetteranno alla lista vincente, tre a quella di Notarangelo, zero a quella di Di Luzio. Gli elettori aventi diritto erano 490 – Votanti: 201 (41,02%) – Schede nulle: 4 – Schede bianche: 14 – Schede contestate: 0