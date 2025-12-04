Inseguì e filmò un’orsa e il suo piccolo, denunciato per maltrattamento dai Forestali

E’ stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali il conducente dell’autovettura che ha inseguito un esemplare di orsa con il suo cucciolo, il 25 ottobre scorso sulla Strada Statale 17, in prossimità di Cerro al Volturno.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Isernia, hanno evidenziato come la condotta del conducente «abbia provocato un forte stress per l’animale e il suo piccolo, che si trovano nel periodo del pre-letargo, con il rischio di comprometterne la sopravvivenza».

L’orso marsicano costituisce specie particolarmente protetta ai sensi della normativa internazionale e nazionale, anche in virtù dell’esiguo numero della sua popolazione, ad oggi circa 60 esemplari. Anche la perdita di uno solo di loro, pertanto, rischia di favorirne l’estinzione, con un danno enorme per il nostro ecosistema e per la biodiversità.

Quando si è alla guida e si ha la fortuna di incontrare uno di questi splendidi animali selvatici, bisogna fermarsi, spegnere il motore e i fari ed attendere che si allontani senza arrecare disturbo, godendosi semplicemente lo spettacolo che la natura ci offre.