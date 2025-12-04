L’antico costume tradizionale di Agnone torna a splendere al ‘Muves’ di Campobasso

Al Muves, museo delle vestimenta di Campobasso, fervono i preparativi per la presentazione del costume tradizionale di Agnone.

In concomitanza della Ndocciata ad Agnone sarà esposto al pubblico del Muves un antico esemplare proveniente dal Brasile che, da diversi anni, è stato acquisito dal dott. Antonio Scasserra per entrare a far parte della sua prestigiosa Collezione etnografica molisana.

Dopo un attento restauro a Napoli era intenzione di Scasserra farlo tornare ad Agnone ma a seguito di alternate vicende burocratiche si è deciso di esporlo nel museo del capoluogo molisano, dove c’è davvero tanto materiale proveniente proprio dall’Atene del Sannio.

Si tratta di un meraviglioso e prezioso abito tradizionale ottocentesco “originale”, nella versione nuziale, realizzato con tessuti e rifiniture di pregio, con tanto di accessori in tulle che ne confermano la destinazione d’uso.

Come ricorda lo stesso direttore Scasserra, il costume di Agnone è uno dei pochi in Molise a conservare capi di taglio settecentesco con numerose influenze stilistiche del vicino Abruzzo.

Il modello in oggetto farà bella mostra al Muves nella sezione nuziale, proprio vicino alla sala del donativo aureo, dove sono esposti circa un migliaio di gioielli d’oro e tantissimi accessori d’argento, lavorati anticamente proprio nelle botteghe agnonesi. Dunque, un tassello in più che si aggiunge al puzzle della conoscenza delle antiche vestimenta del Molise aumentandone ulteriormente il prestigio.