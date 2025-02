Intelligenza artificiale e le implicazioni nell’educazione e nella società: opportunità e dubbi etici

Il Learning Sciences institute dell’Università di Foggia è lieto di annunciare la pubblicazione del numero 105 della rivista Mondo Digitale, un’edizione speciale interamente curata dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale.



Questo numero rappresenta un’analisi approfondita e multidisciplinare dell’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale sull’educazione, sulla società e su diversi ambiti della conoscenza. L’editoriale, firmato dalla prof.ssa Toto, evidenzia come le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale stiano ridefinendo il modo in cui apprendiamo, insegniamo e interagiamo con il mondo, offrendo opportunità straordinarie ma al contempo sollevando interrogativi etici e operativi che richiedono un’attenta riflessione. L’edizione affronta tematiche di grande rilevanza e attualità, come la personalizzazione dei percorsi educativi attraverso piattaforme di apprendimento adattivo e tutor virtuali, evidenziando il loro ruolo cruciale nell’inclusione scolastica e nell’abbattimento delle barriere per studenti con Bisogni Educativi Speciali. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie pone questioni legate all’equità e all’accessibilità, richiamando la necessità di un utilizzo responsabile e sostenibile. La rivista esplora, inoltre, le implicazioni dell’intelligenza artificiale nella protezione dei minori nell’ambiente digitale, con particolare attenzione ai rischi e alle opportunità.

L’AI viene presentata come uno strumento che può garantire ambienti digitali sicuri e rispettosi delle norme, senza trascurare il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali. Ampio spazio è dedicato al settore della formazione medica, dove strumenti innovativi come chatbot interattivi, pazienti virtuali e piattaforme basate sulla gamification stanno rivoluzionando l’apprendimento, rendendolo più coinvolgente e personalizzato. Tuttavia, vengono sottolineate le sfide etiche e professionali legate all’affidabilità dei dati e all’importanza di mantenere centrale il rapporto umano. Un altro tema centrale riguarda l’impatto dell’intelligenza artificiale sul pensiero critico e sulla filosofia. La riflessione si concentra su come strumenti come ChatGPT e Gemini stiano ridefinendo la relazione uomo-macchina, aprendo nuove frontiere per il ragionamento astratto ma sollevando al contempo dubbi sulla delega delle capacità cognitive a sistemi esterni. Viene ribadita l’importanza di preservare l’autenticità delle interazioni umane, evitando che l’uso della tecnologia semplifichi eccessivamente l’esperienza emotiva. Tra gli esempi concreti del potenziale trasformativo dell’AI, l’algoritmo predittivo Cri.Pre., sviluppato da Radici Future Produzioni, rappresenta un modello innovativo per la prevenzione di comportamenti devianti come bullismo e cyberbullismo, sottolineando la necessità di una riflessione etica per garantire equità e trasparenza nelle decisioni algoritmiche. La rivista non manca di affrontare le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo della psicoterapia, evidenziandone il ruolo come supporto per la personalizzazione dei trattamenti e la diagnosi, pur ribadendo che la relazione umana resta il fulcro insostituibile della cura psicologica. L’intera edizione si configura come un invito alla riflessione critica e consapevole sull’uso dell’AI, che deve essere accompagnato da un approccio etico per preservare i valori fondamentali dell’umanità, promuovendo una società inclusiva e sostenibile.



“Questo numero di Mondo Digitale rappresenta un contributo significativo alla comprensione dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni, non solo come strumento tecnologico ma come forza capace di trasformare le nostre relazioni, i nostri processi educativi e il nostro stesso modo di vivere. Abbiamo voluto offrire una riflessione articolata e multidisciplinare, consapevoli che ogni innovazione porta con sé nuove opportunità ma anche grandi responsabilità. È fondamentale mantenere un equilibrio tra progresso tecnologico e i valori che definiscono la nostra umanità, garantendo che l’intelligenza artificiale venga utilizzata come un alleato per costruire una società più equa e inclusiva. Invito tutti a leggere questa edizione con uno sguardo critico e aperto, per cogliere appieno le sfide e le opportunità che ci attendono”, così dichiara la prof.ssa Giusi Antonia Toto.



In seguito alla Winter School 2025, svoltasi ad Accadia e incentrata sul tema H-DIA. How to deal with scientific Dissemination, artificial intelligence and Academic teaching?, è emersa la necessità di predisporre instant book e documenti dedicati alla diffusione di buone pratiche e linee guida per l’impiego dell’intelligenza artificiale. Attualmente, esistono numerose direttive già elaborate per specifici settori scientifico-disciplinari, che talvolta risultano contraddittorie. Si rende dunque indispensabile un ripensamento complessivo di tali prassi, un processo che sarà oggetto di sviluppo nelle future pubblicazioni del Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia.

Per maggiori informazioni sulla rivista e per accedere al nuovo numero, è possibile visitare il sito ufficiale al sito: https://mondodigitale.aicanet.it.