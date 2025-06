«La cultura è forza», gli auguri del presidente Saia agli alunni che affrontano l’esame di maturità

«Un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che da questa mattina affrontano l’esame di maturità. Questa prova è una tappa importante fatta di impegno ed emozione, ma anche di senso di condivisione che vi unisce. Non guardate al voto come a un qualcosa di determinante: non è un numero che definisce in modo univoco cosa siete e cosa sarete. È solo un valore, ma non l’intera equazione».

Così il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, sindaco di Agnone.

«L’esame di maturità è il traguardo di un percorso, la somma di tante esperienze che vi hanno fatto crescere. Per alcuni il cammino è stato più lineare, per altri è stato in salita. Ciò che conta, però, è il diritto di sognare: ognuno di voi ha la possibilità di trovare il suo posto nel mondo. Siate curiosi, siate sempre pronti ad apprendere qualcosa di nuovo, perché la cultura è forza. Credete in voi stessi, senza rinunciare mai all’ambizione».