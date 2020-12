L’Alto Molise convive con l’orso, finanziati nuovi progetti

Un ulteriore riconoscimento internazionale del buon lavoro svolto da Salviamo l’Orso tra le comunità di montagna abruzzesi e molisane.

Grazie a un recente finanziamento di 57mila euro erogato dalla Fondation Segré, un’organizzazione benefica attiva da 20 anni in tutto il mondo e dedicata a proteggere la biodiversità del nostro pianeta, Salviamo L’Orso potrà continuare il lavoro iniziato negli scorsi anni in due aree fondamentali per la conservazione dell’orso dell’Appennino: la Valle Roveto e l’Alto Molise.

SLO spenderà ulteriori 10mila euro di fondi propri per cofinanziare le attività del progetto previste nel biennio 2021-2022.



Foto di repertorio con il sindaco Francesco Lombardi

«La nostra esperienza a Pettorano sul Gizio e in Valle Peligna, dove abbiamo promosso la prima “Bear Smart Community” o “Comunità a misura d’Orso”, sarà fondamentale per la riuscita del progetto che comprende ovviamente anche tutta una serie di attività di informazione rivolte alle comunità interessate e la disseminazione delle “buone pratiche di convivenza” con il grande mammifero, simbolo delle montagne dell’Appennino centrale» commentano da Salviamo l’Orso.