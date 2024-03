L’Aquila Capitale della Cultura 2026, Marsilio: «Ulteriore segnale di rinascita per l’intero Abruzzo»

«Siamo molto felici, è un ulteriore segnale di rinascita e di crescita per l’intera Regione Abruzzo». Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della cerimonia di proclamazione dell’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026, svoltasi questa mattina presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (MIC) a Roma.

«Sapevamo di essere molto competitivi. – ha aggiunto Marsilio – L’Aquila aveva presentato un dossier eccellente e ciò è stato riconosciuto dalla giuria che ha espresso all’unanimità il voto favorevole alla nostra candidatura. E’ un risultato di straordinaria importanza, nel quale abbiamo sempre creduto fermamente, che riempie d’orgoglio l’intera Regione e consolida ulteriormente il nostro capoluogo come un fulcro culturale di eccellenza».

«Il riconoscimento alla città de L’Aquila come Capitale della cultura 2026 rappresenta la testimonianza dell’enorme lavoro culturale fatto dal sindaco Pierluigi Biondi, che si è dimostrato una guida non solo politica per la sua comunità. Un impegno che Biondi, con la sua amministrazione, ha portato avanti in questi anni, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, per sfruttarne tutte le potenzialità anche in termini turistici. A lui e a tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo vanno le mie più sincere congratulazioni». Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.