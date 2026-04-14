Saia e Sciartilli accompagnano “Propaganda Live” sui luoghi del dissesto tra Abruzzo e Molise

La troupe del noto programma di approfondimento “Propaganda Live” sui luoghi del dissesto in Alto Molise. Il seguitissimo format condotto da Diego Bianchi, che va in onda tutti i venerdì in prima serata su LA7, accende così un riflettore anche sull’isolamento territoriale in cui versa il territorio dell’Alto Molise e del confinante Vastese.

A confermarlo alla nostra redazione è il consigliere comunale di Castiglione Messer Marino, Federico Sciartilli. «Nella giornata di sabato la troupe televisiva di “Propaganda Live” è stata qui in zona sui luoghi del dissesto, – spiega il consigliere comunale castiglionese – e io sono stato inviato in rappresentanza della sindaca Silvana Di Palma che non aveva modo di essere presente per altri impegni istituzionali. Insieme al sindaco di Agnone, Daniele Saia, abbiamo illustrato la situazione a Diego Bianchi e lo abbiamo accompagnato in macchina fino al vecchio ponte sul Sente, quello che segna il confine tra Abruzzo e Molise sul tracciato della ex statale Istonia. Abbiamo rilasciato delle interviste sulle frane e dentro l’auto, nel tipico stile della sua trasmissione. Abbiamo affrontato il tema del dissesto e dell’isolamento, ma anche quello degli effetti che si ripercuotono su altri settori, primo fra tutti quello dei servizi sanitari interrotti. Abbiamo fatto il punto della situazione riportandola all’attenzione di Diego Bianchi che subito dopo ha proseguito per raggiungere Petacciato. Credo che le nostre interviste andranno in onda già questo venerdì».