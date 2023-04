Lavoro: formazione nell’ambito del marketing turistico ed enogastronomico

La Regione Molise ha approvato e finanziato il percorso formativo per tre importanti corsi organizzati da Iaros International, ente di formazione accreditato con sede a Campobasso: “Tecnico del marketing turistico”, “Operatore turismo esperienziale outdoor” e “Tecnico per la valorizzazione dei beni enogastronomici”.

È di sicuro una grande opportunità per chi è in cerca di occupazione e vuole mettersi in gioco in ambiti, come quello del marketing territoriale e della promozione enogastronomica, in forte crescita negli ultimi anni sia a livello nazionale che locale. Diversi indicatori e osservatori infatti concordano sul fatto che tali settori, che non hanno ancora espresso del tutto le loro potenzialità (soprattutto in una realtà come quella molisana), possano essere i protagonisti di un nuovo sviluppo economico e sociale. Proprio un recente studio di Unioncamere rivela che il turismo traina la domanda di lavoro nella nostra Regione ed è molto difficile reperire figure qualificate sul mercato.

I progetti in questione hanno come finalità la formazione di individui dai 18 ai 65 anni – disoccupati e inoccupati – e l’inserimento ed il reinserimento in ambito lavorativo di professionalità, con una età anagrafica importante, fuoriuscite dal mondo del lavoro.

La durata dei progetti è di 780 ore di formazione, di cui 197 di aula didattica, 103 di pratica laboratorio e 480 di stage/work experience presso le aziende partner del progetto. Al termine del percorso è previsto l’esame per il conseguimento della qualifica professionale.

Ammessi 10 partecipanti a corso, più gli “uditori” che non potranno superare la quota del 30% e che non avranno diritto come gli altri all’indennità di frequenza.

Gli allievi approfondiranno durante le lezioni varie materie, tra le quali la lingua inglese, le tecniche di comunicazione e marketing, le tecnologie informatiche, lo studio dell’organizzazione di una azienda turistica, la storia della cultura del cibo mediterraneo e l’economia e il marketing dei prodotti agro-alimentari, mentre sul campo acquisiranno l’esperienza e le competenze necessarie per intraprendere un nuovo, avvincente percorso lavorativo.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: iarosinternational@pec.it, oppure presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data di ricezione) presso la sede di Iaros International in via Leopardi, 235 di Campobasso, entro e non oltre le ore 12 del giorno 02 maggio 2023.

Per i requisiti necessari e tutte le altre info dettagliate, si può consultare il sito http://www.iarosinternational.com/attivita-formative/