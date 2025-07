Lavoro, si cercano Oss per l’ambito sociale di zona di Agnone. Ecco come inoltrare la domanda

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal Consorzio Magma Società Cooperativa Sociale e da Social Care – Società Cooperativa Sociale a r.l. per le esigenze connesse all’attuazione delle attività e dei servizi affidati dall’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, individuato quale Ente Capofila di tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise (ATS di Agnone, Campobasso, Isernia, Larino, Riccia-Bojano, Termoli e Venafro), relativamente all’intervento “Rafforzamento dei Servizi Sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”, nell’ambito del PNRR Misura 1.1.3, ricerca profili professionali di assistenti domiciliari e operatori socio-sanitari.

La selezione dei candidati avverrà tramite un colloquio finalizzato ad un’approfondita conoscenza degli stessi, delle motivazioni e delle attitudini a svolgere il ruolo da ricoprire. Saranno contattati esclusivamente i candidati ritenuti di maggior interesse sulla scorta del CV presentato.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, dovrà essere corredata di: curriculum vitae/professionale in formato europeo; idonea certificazione attestante i requisiti di cui all’art. 1 (ove previsto); certificato C2 storico (se in possesso); documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda, debitamente compilata, recante la dicitura “candidatura per il profilo di (indicare il profilo prescelto) – Progetto 1.1.3 “AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE (IS), CUP n. C14H22000070001” potrà essere presentata al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzadomiciliare@cooperativaassel.org oppure a mano presso gli Uffici siti in Via Luigi D’Amato 5/C – 86100 Campobasso.