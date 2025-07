Sostenibilità, Confcommercio: «Insieme per un turismo responsabile che valorizzi il territorio»

Confcommercio Molise, in occasione della proclamazione del 2025 quale “Anno della Sostenibilità”, rinnova la sua collaborazione con l’AEOP del Molise (Associazione Europea Operatori Polizia), rilanciando il proprio impegno per promuovere un modello di turismo sempre più sostenibile e consapevole. L’iniziativa, parte di una più ampia strategia di Confcommercio in tutto il Paese, mira a sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi cruciali della sostenibilità.

Da oggi nelle località turistiche della costa molisana, in un’ottica di diffusione della cultura della sostenibilità e di un concreto cambiamento culturale e politico, Confcommercio Molise grazie al prezioso aiuto dei volontari AEOP, distribuirà il volantino allegato, allineandosi all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), focalizzando la sua azione sul settore turistico che può senza dubbio contribuire attivamente a un futuro più equo e rispettoso dell’ambiente.

“Con questa iniziativa – spiega Irene Tartaglia, direttore Confcommercio Molise – vogliamo sottolineare l’importanza di un approccio collaborativo, che veda protagonisti sia il turista che gli operatori del settore e le comunità locali. Chiediamo al turista, ad esempio, di scegliere strutture turistiche e ristoranti che adottano le best practice in termini di sostenibilità. Altresì ci impegniamo come associazione a creare lavoro dignitoso e reddito equo per le comunità locali, ponendo attenzione e la vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, favorendo uno sviluppo inclusivo, sviluppando destinazioni turistiche che siano inclusive, sicure e rispettose del patrimonio culturale e naturale, tutelando e valorizzando i residenti, adottando pratiche che minimizzino il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, riducendo significativamente l’impatto ambientale delle attività turistiche”.

“Il 2025 come Anno della Sostenibilità rappresenta per Confcommercio Molise un’opportunità strategica per accelerare la transizione verso un turismo più responsabile – dichiara Carlo Durante, presidente FIPE Confcommercio Molise – siamo convinti che solo attraverso un impegno congiunto e consapevole di tutti gli attori (dai viaggiatori alle imprese, dalle istituzioni alle comunità locali) potremo costruire un futuro in cui il turismo sia un vero motore di sviluppo sostenibile, in grado di preservare le nostre risorse e valorizzare le peculiarità del Molise per le generazioni future.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma volto a sensibilizzare, qualificare, formare e accompagnare le imprese nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Confcommercio Molise continuerà a promuovere eventi, incontri e progetti volti a stimolare la discussione e l’adozione di pratiche virtuose nel settore del turismo regionale.