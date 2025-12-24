Legalità e sicurezza: il Prefetto Montella ringrazia i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine

Presso il Palazzo del Governo di Isernia, si è tenuta, nei giorni scorsi, la tradizionale cerimonia dello scambio di auguri, alla presenza del Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, del Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, Mons. Camillo Cibotti, del Sindaco della Città di Isernia, Ing. Piero Castrataro, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, nonché di numerose autorità civili e militari ed esponenti del mondo politico, della società civile e dell’associazionismo.

Lo staff della Prefettura pentra con al centro il Prefetto Montella

Nella circostanza, il Prefetto Montella ha formulato un sentito augurio per le prossime festività natalizie, rimarcando come il 2025 sia stato un anno denso di impegni legati alle tematiche e alle problematiche che hanno interessato il territorio della nostra provincia, affrontate sempre in sinergia con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Il Prefetto ha ringraziato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine – il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – dei Vigili del fuoco e tutti gli appartenenti ai relativi Uffici e Comandi per il quotidiano impegno profuso per garantire un costante presidio di legalità e di sicurezza collettiva. La sinergia di intenti tra le Forze dell’Ordine e il Prefetto – nel ruolo di coordinamento delle stesse – ha consentito di mettere in campo una intensa attività di prevenzione dei reati, di controllo e di vigilanza del territorio, tale da poter considerare, la provincia di Isernia una “realtà presidiata” per quanto concerne i fenomeni di criminalità organizzata e di illegalità diffusa che incidono sull’esigenza di sicurezza dei cittadini.

Il Prefetto Montella ha colto l’occasione per ringraziare i Sindaci per il lavoro svolto quotidianamente nell’interesse della collettività, che ha avuto modo di apprezzare soprattutto attraverso le numerose visite svolte nel corso dell’anno. Ha auspicato, inoltre, che il rapporto di fiducia e di collaborazione possa consolidarsi sempre di più.

Un ringraziamento speciale è stato, poi, rivolto all’Ufficio Scolastico regionale e a quello provinciale per le iniziative messe in campo, d’intesa con la Prefettura, per la divulgazione dei temi di educazione civica, con particolare riferimento alle iniziative promosse nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con la Fondazione “Lello Lombardi” teso alla promozione, tra gli studenti della provincia, della conoscenza approfondita dei valori fondanti la Carta costituzionale italiana. Per l’anno scolastico 2025-2026, i ragazzi saranno impegnati in attività riguardanti l’art. 9 della Costituzione, in materia di tutela della cultura, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

La conviviale di sabato è stata infine un’occasione per esprimere un sentito ringraziamento a tutte le Amministrazioni Pubbliche, agli ordini professionali e agli esponenti delle diverse categorie del mondo sociale e civile.