Libertà di pensiero e dittatura, la frase criptica apparsa sul muro di una abitazione di Castiglione Messer Marino

Una scritta, non troppo chiara nel suo significato, è apparsa sul muro di una abitazione nella parte alta di Castiglione Messer Marino, lungo la provinciale che conduce verso Agnone. In realtà bisognerebbe dire che è ri-apparsa, perché pare…

Una scritta, non troppo chiara nel suo significato, è apparsa sul muro di una abitazione nella parte alta di Castiglione Messer Marino, lungo la provinciale che conduce verso Agnone. In realtà bisognerebbe dire che è ri-apparsa, perché pare infatti che non sia la prima volta che compaiano scritte del genere.

Il riferimento sembra essere all’articolo 21 della costituzione vigente, che al comma primo recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

La scritta sul muro prosegue con la frase «non è dittatura di Castiglione». Non si comprende, dunque, il senso logico della frase: come può la libertà di pensiero essere una dittatura?

Il tutto è però preceduto dalla parola «eroi» che potrebbe lasciare intendere un riferimento al comma due dello stesso articolo, che invece recita: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure“.

Le Forze dell’ordine, sia pure al corrente della vicenda, pare che al momento non abbiano ravvisato elementi rilevanti ai fini investigativi.