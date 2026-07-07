Molisano pestato e rapinato a Milano, la solidarietà della Lega: «Tolleranza zero nei confronti di chi semina violenza»

«Esprimo a titolo personale e di tutta la famiglia della Lega Molise la più sincera solidarietà e vicinanza a Luca Petrangelo, vittima di un episodio grave e inaccettabile di aggressione che lascia sgomenti e che testimonia, ancora una…

«Esprimo a titolo personale e di tutta la famiglia della Lega Molise la più sincera solidarietà e vicinanza a Luca Petrangelo, vittima di un episodio grave e inaccettabile di aggressione che lascia sgomenti e che testimonia, ancora una volta, il clima di crescente insicurezza che troppi cittadini sono costretti a vivere riproponendo alla ribalta con forza un tema che la Lega denuncia da anni: quello della sicurezza dei cittadini».

La foto che ha postato Luca Petrangelo, con l’occhio gonfio dopo l’aggressione

Ivan Forte, commissario regionale vicario del Molise della Lega, interviene in merito alla vicenda di cronaca che ha visto come vittima un molisano, aggredito, pestato e rapinato a Milano.

«A Luca rivolgo l’augurio di una pronta guarigione, nella convinzione che nessuno debba sentirsi solo dopo aver subito un atto di violenza. – continua Forte – Al di là delle responsabilità individuali, che saranno accertate dalle autorità competenti, è impossibile ignorare il contesto in cui episodi come questo maturano. Da troppo tempo una parte della sinistra ha inseguito un modello ideologico fondato sul buonismo e sull’accoglienza senza limiti, trasformando il controllo dell’immigrazione in un tabù e delegittimando chiunque chiedesse regole, legalità e sicurezza. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: da Milano a Campobasso assistiamo a fenomeni di immigrazione irregolare, degrado, crescente percezione di insicurezza e cittadini sempre più spesso costretti a convivere con episodi di violenza e criminalità. La solidarietà non può mai sostituire la legalità. L’inclusione non può essere un alibi per rinunciare al rispetto delle regole. Chi entra in Italia deve farlo legalmente, rispettare le nostre leggi, condividere i principi della nostra convivenza civile e contribuire alla società. Chi delinque deve scontare fino in fondo la propria pena e, nel caso di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere nel nostro Paese, deve essere immediatamente rimpatriato».

«La Lega continuerà a battersi per un modello completamente diverso da quello promosso dalla sinistra: difesa dei confini, contrasto senza esitazioni all’immigrazione clandestina, espulsione di chi non rispetta le leggi, pene certe, più risorse alle forze dell’ordine e tolleranza zero nei confronti di chi semina violenza. – aggiunge Forte – Difendere la sicurezza non significa essere contro qualcuno. Significa stare dalla parte dei cittadini onesti, delle famiglie, dei commercianti, dei giovani e di tutti coloro che hanno il diritto di vivere senza paura. Servono più uomini e mezzi per le forze dell’ordine, pene certe, tolleranza zero verso ogni forma di criminalità e un deciso contrasto all’immigrazione clandestina, che troppo spesso alimenta fenomeni di degrado e illegalità».