Libri: “Tre vite, un destino”, Francesco Paolo Tanzj alla Galleria d’Arte Petrecca di Isernia

Si terrà stasera (venerdì 16 maggio), alle ore 18, presso la Galleria d’Arte Petrecca di Corso Marcelli, la presentazione del romanzo “Tre vite, un destino”, scritto da Francesco Paolo Tanzj edito da Graus Edizioni. L’evento, organizzato con il patrocinio delle istituzioni locali, vedrà la partecipazione dell’autore, insieme a Giulio De Iorio Frisari per un intervento critico e le letture interpretative di Anna Ferrara e Francesco Di Nucci.

“Tre vite, un destino” rappresenta una nuova edizione di un’opera già nota al pubblico con il titolo “Un paradiso triste”, che nel 2008 giunse finalista al Premio Bancarella (sezione scuola). Il romanzo ha riscosso un notevole successo, tanto da essere adottato da diverse scuole italiane per progetti di lettura condivisa, grazie alla sua profonda ambientazione nel mondo della scuola.

La narrazione intreccia le vicende di tre protagonisti: un professore di filosofia, uno studente difficile e una madre ansiosa, sullo sfondo di un liceo romano. Le loro vite si scontrano e si influenzano reciprocamente in un microcosmo scolastico che riflette le complessità e le contraddizioni della realtà contemporanea. Dai banchi di scuola alle strade della città, passando per i discorsi al Caffè delle Arti, l’autore esplora con delicatezza i percorsi emotivi e le fragilità dei personaggi, fino a un evento inaspettato che sconvolgerà le loro esistenze.

Giuseppe Panella, nella prefazione dell’opera, definisce il romanzo «un romanzo straziante e straziato, confitto come una freccia nella postmodernità di cui tutti siamo pur sempre partecipi oggi», esaltando la capacità di Tanzj di raccontare la realtà senza filtri, ma con una profonda fiducia nel futuro.

Francesco Paolo Tanzj, nato a Roma, ma agnonese di adozione, ha un lungo percorso alle spalle nel panorama letterario italiano. Poeta e scrittore, ha pubblicato diverse raccolte di versi, tra cui Aggregazione (Gabrieli, 1974), Oltre (Libro Italiano, 1995), e Per dove non sono stato mai (Stango, 2002). Tra i suoi romanzi si annoverano Elogio della provincia (1999), L’uomo che ascoltava le 500 (2014) e Tutta la vita da vivere (2021).

Le sue opere non si limitano al solo ambito letterario: Tanzj si è spesso cimentato nella multimedialità, unendo sperimentazioni visive e sonore ai suoi testi, molti dei quali sono stati pubblicati su YouTube, raggiungendo un pubblico più ampio.

La presentazione di “Tre vite, un destino” rappresenta un appuntamento culturale di grande interesse per la comunità di Isernia, un’occasione per riflettere sui temi della scuola, della famiglia e della complessità dei rapporti umani attraverso le parole dell’autore. Un evento che promette di regalare emozioni e spunti di riflessione, in un dialogo aperto tra letteratura e vita reale.