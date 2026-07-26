Lite tra fratelli finisce a coltellate, 38enne arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri della stazione di Trasacco, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano, hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente in quel centro, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, secondo quanto ricostruito…

I Carabinieri della stazione di Trasacco, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano, hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente in quel centro, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, nella tarda serata del 24 luglio, all’interno della propria abitazione ha aggredito il fratello al culmine di una lite, originatasi per futili motivi, e brandendo un coltello da cucina con lama di quaranta centimetri, lo ha colpito al collo con violenti fendenti.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima sanguinante, con profonde ferite da taglio alla nuca. L’uomo è stato subito trasportato, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avezzano dove è ancora ricoverato, non in pericolo di vita, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico.

I militari hanno anche rinvenuto e sottoposto a sequestro il coltello, mentre l’aggressore è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. L’arrestato, dopo le incombenze del caso, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Avezzano per essere trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.