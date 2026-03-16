Loculo già assegnato viene occupato da un’altra salma, il caso tragicomico a Poggio Sannita

Un loculo già assegnato da anni ad una famiglia di Poggio Sannita viene occupato, per errore, da un’altra salma. Il caso, per certi versi imbarazzante, ha intuibilmente generato tensioni e malumori. Un episodio che solleva interrogativi e polemiche…

Un loculo già assegnato da anni ad una famiglia di Poggio Sannita viene occupato, per errore, da un’altra salma. Il caso, per certi versi imbarazzante, ha intuibilmente generato tensioni e malumori. Un episodio che solleva interrogativi e polemiche in merito alla gestione amministrativa delle sepolture. Secondo quanto emerso, l’errore sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Comune, che avrebbe ammesso la responsabilità del disguido.

Alla base dell’accaduto ci sarebbe una mappatura cimiteriale non aggiornata, aggravata dall’utilizzo di un software gestionale che non avrebbe restituito correttamente la collocazione delle concessioni, causando la tumulazione di una salma nel loculo sbagliato. La vicenda, che se non fosse tragica potrebbe essere anche comica, apre scenari più ampi di riflessione. In un contesto amministrativo di dimensioni ridotte, dove la gestione dei servizi pubblici è spesso affidata a risorse limitate, errori di questo tipo possono essere interpretati come il sintomo di una organizzazione amministrativa non perfettamente allineata con le esigenze di aggiornamento e controllo dei dati. Senza formulare accuse dirette, alcuni residenti ipotizzano che la «situazione possa essere stata favorita da procedure interne non adeguatamente verificate o da una digitalizzazione incompleta degli archivi cimiteriali».

Anche perché sembrerebbe non essere la prima volta per il Comune incorrere in tale errore. In ambito amministrativo la corretta gestione delle concessioni cimiteriali rappresenta un elemento particolarmente delicato: ogni loculo è associato a un atto formale e a una precisa registrazione catastale interna. Eventuali incongruenze tra archivi cartacei, database informatici e planimetrie possono generare errori difficili da individuare in tempo, ma come in ogni altro ambito deve esserci personale attento, preparato e conscienzioso e il tutto svolto con la vigilanza del Comune stesso.

Nel caso di specie, il riconoscimento della responsabilità da parte dell’ente locale sembra indicare la volontà di affrontare il problema e di trovare una soluzione per ristabilire la corretta assegnazione del loculo. Al di là di questo, va tenuto nella giusta considerazione il dramma della famiglia della salma che dovrà essere necessariamente spostata e ricollocata in altro loculo. L’episodio dovrebbe ora spingere l’amministrazione attuale e futura a rivedere i sistemi di gestione del cimitero, puntando su una ricognizione completa delle concessioni e sull’aggiornamento delle mappe digitali, così da prevenire il ripetersi di casi analoghi.

La vicenda, infatti, riguarda prima di tutto le persone: una famiglia che si è trovata ad affrontare un problema delicato proprio nel momento in cui si cerca raccoglimento e serenità nel ricordo dei propri cari. In casi come questo, la sensibilità e l’attenzione delle istituzioni diventano elementi fondamentali, perché il cimitero non è soltanto uno spazio amministrativo, ma soprattutto un luogo di memoria e di rispetto.

In comunità piccole come Poggio Sannita, episodi di questo tipo toccano inevitabilmente tutta la comunità. Ed è proprio per questo che la risposta delle istituzioni deve essere fatta di trasparenza, responsabilità e attenzione umana. Nel frattempo, l’auspicio condiviso è che la questione possa essere risolta nel modo più rapido e rispettoso possibile, tenendo al centro la dignità della persona defunta e la sensibilità dei suoi familiari tutti.