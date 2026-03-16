Richiesta passaporto negli uffici postali di cinquantuno Comuni della provincia di Isernia

Poste Italiane comunica che il servizio di richiesta per il rilascio del passaporto è stato esteso agli uffici postali di 51 comuni della provincia di Isernia. Grazie alle nuove abilitazioni, che si aggiungono a quelle già attive negli 82 uffici postali della provincia di Campobasso, tutti i 133 comuni molisani con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dispongono ora di un ufficio postale dotato del servizio di richiesta del passaporto allo sportello.

Il servizio è stato attivato grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Come richiedere il passaporto negli uffici postali.

Ottenere il rilascio del passaporto è un’operazione estremamente semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio. In caso di rinnovo, è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori degli uffici postali raccolgono i dati biometrici (impronte digitali e foto) e inviano la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nel 79% dei casi mentre nelle grandi città la richiesta di consegna a domicilio è pari al 32% del totale.

Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. In tutta Italia ad oggi sono 6.007 gli uffici postali in cui è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto, tra uffici presenti comuni con meno di 15.000 abitanti e quelli dei grandi centri urbani, ampliando ulteriormente la rete di prossimità su tutto il territorio nazionale.

Il servizio è particolarmente gradito dai cittadini visto che sono quasi 173mila le richieste di rilascio del passaporto presentate presso gli uffici postali italiani. Il mese di febbraio 2026 ha fatto registrare il record di 15.940 passaporti erogati (+36% vs febbraio 2025). Il precedente massimo era stato raggiunto nel mese di gennaio 2026 con 15.686 passaporti rilasciati.

Oltre a semplificare la burocrazia, l’iniziativa contribuisce a ridurre il divario tra aree urbane e territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia.

Il nuovo servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri servizi della Pubblica Amministrazione già disponibili nei 133 uffici postali molisani, come i “Certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e 15 diversi certificati anagrafici.