L’onorevole D’Alfonso a Castelguidone per presentare la sua lista alle amministrative

Castelguidone caput mundi. Il piccolo centro montano del Vastese è già noto alle cronache perché nel corso del mondiale di calcio femminile il parroco don Alberto Conti spostò la processione di qualche ora per permettere ai suoi compaesani di seguire la partita della bomber locale Daniela Sabatino.

La bomber della nazionale femminile di calcio, Daniela Sabatino, originaria di Castelguidone

Più recentemente il paesino della diocesi di Trivento è tornato d’attualità, finendo sulla stampa nazionale, perché alle elezioni amministrative andò a votare un solo elettore. Il seggio elettorale fu teatro dello scrutinio più veloce della storia repubblicana: una sola scheda scrutinata, bianca tra l’altro.

L’unica scheda scrutinata alle ultime elezioni amministrative di Castelguidone

Da qualche giorno tutta la stampa abruzzese e molisana, agenzie comprese, è tornata ad occuparsi di Castelguidone perché l’onorevole Luciano D’Alfonso, già presidente della Regione Abruzzo, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative che si terranno a metà maggio.

Il parroco don Alberto Conti e la commissaria prefettizia, Maria Giovanna Maturo

E nel pomeriggio di domani, intorno alle ore 16, l’istrionico parlamentare sarà a Castelguidone, presso la casa comunale, per presentare la sua lista. Resta da capire se l’onorevole sarà davvero il candidato sindaco oppure no, se preferirà invece il ruolo subalterno di semplice consigliere. E cresce l’interesse anche per la composizione del resto della lista: sarà composta da persone del posto, con l’aggiunta pesante del parlamentare oppure riempita da fedelissimi di D’Alfonso? Per fugare i dubbi e rispondere alle domande bisognerà attendere il pomeriggio di domani… Intanto Castelguidone si conferma caput mundi.

Francesco Bottone