Scoop dell’Eco: l’onorevole Luciano D’Alfonso candidato sindaco a Castelguidone

Se questo non è uno scoop… L’onorevole Luciano D’Alfonso sarà il candidato sindaco di Castelguidone, piccolo centro dell’Alto Vastese attualmente commissariato dalla Prefettura di Chieti perché nel corso delle ultime elezioni amministrative si presentò una sola lista, tra l’altro di estranei sconosciuti in paese, e andò a votare un solo elettore.

Abbiamo verificato quella che è una voce insistente in paese, chiedendo conferma al diretto interessato. Onorevole, ma allora, davvero si candida come sindaco di Castelguidone? Dall’altro capo del telefono, presumibilmente da Roma, dai palazzi del parlamento: «Non è questa la notizia».

E qual è? Ci spieghi.

«Ogni parlamentare adotta un piccolo Comune candidandosi e portando il proprio consiglio e la propria capacità di rappresentanza politica. Lo dovrebbero fare anche i consiglieri regionali. Io personalmente sono pronto a far parte della lista del Comune che più ha difficoltà, stabilendo da subito che l’interesse è di riattivare il circuito democratico ed elettorale. Mi piacerebbe aiutare la zona di confine “terre alte degli Abruzzi”, con al centro Agnone per fare una operazione di cooperazione progettuale rafforzata. Sarebbe bellissimo se entro il 2030 potesse nascere una nuova città collocata in alto, assumendo tutta la forza dell’area di confine che ha come spina dorsale la viabilità dell’Istonia estrema. Mille e cinquecento giorni di prossimità collaborativa e generosissima. In passato gli eletti dal basso si facevano infrastrutture del territorio».

Francesco Bottone