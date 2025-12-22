Lotteria ‘Rintocchi di Natale’, tutti i biglietti vincenti. Parte del ricavato alla Caritas di Trivento

Si è svolta ieri – 21 dicembre -, ad Agnone, alla presenza della Polizia Municipale, l’estrazione dei biglietti della Lotteria di Beneficenza “Rintocchi di Natale”, organizzata dal gruppo folklorico Rintocco del Molise. L’iniziativa ha confermato il suo forte valore solidale: parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Trivento, impegnata quotidianamente nell’assistenza alle famiglie in difficoltà, ai bisognosi e alle persone fragili del territorio.

Il primo premio, una Presentosa in argento con collana, è stato offerto dalla storica azienda Marinelli 1854 di Agnone. A completare la lotteria, altri 14 premi, messi a disposizione da numerose attività commerciali locali che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento agli sponsor e a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti, contribuendo concretamente alla riuscita dell’evento e al sostegno delle finalità benefiche.

I premi potranno essere ritirati presso il Bar Aquilonia, in Viale Vittorio Veneto n. 5 ad Agnone (cell. 338 7629384).

Elenco premi:

1° Premio: Presentosa in argento con collana – Marinelli 1854, Agnone

2° Premio: Cesto di Natale – Rintocco Molisano, Agnone

3° Premio: Buono carburante da 50 euro – ENI, Agnone

4° Premio: “La Campana” – Dolciaria Labbate e Mazziotta, Agnone

5° Premio: Prodotti per l’igiene personale – Parafarmacia Lorella Masciotra, Agnone

6° Premio: Cesto di Natale – Pasticceria Alto Molise, Agnone

7° Premio: Zainetto kit auto – Car Service Mastrostefano, Agnone

8° Premio: Pizza per due persone – Pizzeria da Giovanni, Agnone

9° Premio: Pizza per due persone – Pizzeria Serafini, Agnone

10° Premio: Pizza per due persone – Ristorante Pizzeria Il Corazziere, Agnone

11° Premio: Caciocavallo – Caseificio Di Pasquo, Agnone

12° Premio: Orologio da parete – Articoli da Regalo Marilù, Agnone

13° Premio: Cesto di frutta

14° Premio: Vassoio di dolci – Forno Antichi Sapori Patriarca, Agnone

15° Premio: Pianta ornamentale – Piante e Fiori Appugliese & Porfilio, Agnone