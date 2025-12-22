Fiocco rosa in casa Misischia, la cicogna porta la piccola e bellissima Samanta

L’arrivo della vostra terza figlia è come un sentiero che si apre inaspettatamente, ricco di curve e di sorprese. È un percorso fatto di amore, gioia e crescita, capace di cambiare per sempre la direzione della vostra vita. A ogni passo il cuore si riempie d’amore e la vita si colora di nuove emozioni.

Benvenuta al mondo, piccola Samanta, nata all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia e già avvolta dall’amore della sua splendida famiglia di Agnone: il papà Maurizio, la super mamma Valentina, il fratellino Samuele e la sorellina Matilde, pronti ad accompagnarla in questo meraviglioso viaggio.

Gli auguri arrivano da tutte le amiche speciali di cui Valentina si è circondata nel corso della sua vita, grazie al suo grande cuore e alla sua infinita pazienza: una persona nata per essere mamma.

Sotto l’albero non potevate trovare un regalo più bello. Ancora tantissimi auguri alla grande famiglia Misischia: vi vogliamo bene. Alle congratulazioni delle amiche speciali si aggiungono quelli de L’Eco online e dell’Associazione la Repubblica di Majella di cui il papà di Samanta è degno presidente.