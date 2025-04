Lupo attacca fattoria in pieno giorno, il proprietario: «E’ passato a due metri da me, senza alcuna paura»

Alto Molise wild. Non è il titolo di una nuova serie lanciata su Dmax, ma la realtà che si vive quotidianamente nei vari centri montani del comprensorio interno del Molise. La storia, che ha dell’incredibile, ma è supportata da prove video inviate alla nostra redazione, mostra l’attacco di quello che sembra un esemplare di lupo in pieno giorno, intorno a mezzogiorno di sabato appunto, e all’interno di una fattoria dove tra l’altro era presente il proprietario. «E’ passato a due metri da me, senza alcuna paura» commenta incredulo l’uomo di Carovilli.

La scena del tentativo di predazione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate a tutela e protezione della fattoria in agro di Carovilli. Dai filmati si vede chiaramente un lupo che tenta di catturare un pollo prelevandolo dall’interno del pollaio. Il predatore si è introdotto furtivamente nella fattoria in pieno giorno dunque, incurante della presenza di una persona sul posto, e ha raggiunto il sito dove sono custoditi gli animali da cortile. Ha catturato, o meglio tentato di farlo, un grosso pollo, il quale per sua fortuna è riuscito, dimenandosi, a sfuggire dalla presa delle fauci del lupo riuscendo a mettersi in salvo dirigendosi proprio verso il suo proprietario.

Il predatore, probabilmente infastidito dalla presenza di un umano, ma per nulla intimorito, ha desistito dal suo intento, allontanandosi poi nelle campagne circostanti. L’attacco in pieno giorno, quasi sfrontato, da parte di un lupo che si introduce all’interno di una attività antropica, desta una certa preoccupazione. Ciò che preoccupa, infatti, è la confidenza mostrata dall’animale selvatico, senza alcun timore per le presenze umane.

Nei due cerchi gialli il lupo e il pollo, mentre il proprietario era vicino la porta sulla destra

Solo nei giorni scorsi, tra Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino, due cani da caccia sono stati attaccati e portati via da altri due lupi, come regolarmente denunciato ai Carabinieri della stazione competente per territorio da parte del proprietario. Episodi così ravvicinati nel tempo che certificano, anche se non ce ne sarebbe stato bisogno, la massiccia presenza di lupi su tutto il territorio dell’Alto Molise. Mentre la predazione dei due cani da caccia, tuttavia, è avvenuta in ambiente impervio, alle pendici di Monte Castel Fraiano, in località Lago La Croce, piena montagna dunque, il secondo episodio, quello registrato ieri in agro di Carovilli, è accaduto praticamente a ridosso del centro abitato del paese altomolisano.