Lupo investito sulla fondovalle Trigno, sul posto Forestali e servizio veterinario della Asl

Un lupo, un esemplare maschio, è stato investito nel corso della notte o presumibilmente alle prime luci dell’alba di oggi sula fondovalle Trigno, nei pressi dello svincolo per località Tratturello, l’imbocco per la zona industriale di Montefalcone nel Sannio, subito dopo Canneto.

La segnalazione è stata fatta da un automobilista in transito intorno alle ore sette. Immediatamente si è portata sul posto una pattuglia dei Carabinieri forestali del comando stazione di Gissi, competente per territorio. Giunti sul posto e constatato il decesso dell’animale, come da protocollo i Forestali hanno richiesto l’intervento del servizio veterinario della Asl.

Dalla ricognizione effettuata si tratta di un esemplare maschio, dall’età stimata di tre anni. Dalle tracce ematiche rinvenute sull’asfalto e sull’animale molto probabilmente il lupo è morto sul colpo, colpito al capo da una autovettura in transito. La carcassa è stata inviata all’istituto zooprofilattico per le incombenze e gli studi del caso. L’investimento conferma la presenza piuttosto consistente di lupi sul territorio di confine tra Abruzzo e Molise.