Malore per una ragazza scout a Vallefiorita, in azione 118 e Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questa notte dalla Centrale operativa del 118 per una richiesta di soccorso a Vallefiorita, agro di Pizzone (IS). Una ragazza di sedici anni, accampata con il suo gruppo scout di Roma nel prato adiacente il parcheggio di Vallefiorita, durante la notte ha accusato un malore all’addome. Il responsabile del gruppo ha immediatamente richiesto soccorso. Una postazione territoriale del 118 è intervenuta sul posto ed ha provveduto a trasferire la ragazza presso l’ospedale di Isernia per accertamenti. Nel frattempo una squadra del Soccorso Alpino giunta sul posto, una volta accertato che gli scout rimasti all’accampamento fossero in sicurezza e non necessitassero di ulteriore aiuto, ha accompagnato uno dei responsabili del gruppo di scout in ospedale dove la ragazza era in osservazione. Le sue condizioni non sembrano comunque destare preoccupazione.

Correlati