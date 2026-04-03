Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro per riaprire le strade interessate da smottamenti in Alto Molise

Vigili del fuoco, Comune e Protezione civile di Agnone impegnati per ore, su più scenari operativi, al fine di garantire il ripristino della percorribilità sulle strade del territorio dell’Alto Molise interessante da fenomeni di smottamenti.

Il nucleo di Protezione civile dell’associazione nazionale Carabinieri, coordinato dal consigliere comunale delegato Mario Petrecca, sta operando in sinergia con i Vigili del fuoco, il personale del Comune di Agnone e le forze dell’ordine per garantire il ripristino del condizioni di normale percorrenza sulle strade del circondario.

Gli ultimi interventi sulle strade per Capracotta e Pescopennataro che scendono verso la Val di Sangro. Un impiego di uomini e mezzi che va avanti, senza interruzioni, dalle prima fasi del maltempo che ha scatenato emergenze e criticità generalizzate sul territorio dell’Alto Molise.