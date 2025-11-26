Maltempo: previste nevicate al di sopra dei mille metri di altitudine

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2025, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO per TEMPORALI su TUTTE LE ZONE DI ALLERTA. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.





SITUAZIONE: un’ampia saccatura sull’Europa centro-meridionale caratterizza il quadro sinottico del Continente e correnti sud-occidentali umide ed instabili interessano oggi l’Italia, ma ruoteranno poi da Nord. Oggi e domani, diffusa instabilità interesserà il Paese in particolare le regioni centromeridionali, con precipitazioni sparse, nevose sull’Appennino centrale, e fenomeni più persistenti sui settori Adriatici. Venerdì si avrà un progressivo miglioramento, con ancora instabilità al Meridione. Venti moderati occidentali oggi, in rinforzo da stasera e in rotazione da nord-est, specie tra i settori adriatici settentrionali e la Sardegna. Temperature in sensibile calo tra oggi e domani.

Giovedì 27 novembre 2025

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Previste nevicate mediamente al di sopra dei 900-1000 m, in calo fino a localmente 700-800 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile calo.

Venti: localmente forti.

Mari: molto mossi.