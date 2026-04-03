Maltempo, Roberti: «Garantire interventi rapidi ed efficaci sui territori colpiti»

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, comunica che, a seguito delle interlocuzioni continue di queste ore coi Ministri Nello Musumeci e Matteo Salvini, col Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, già da ieri è stato avviato…

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, comunica che, a seguito delle interlocuzioni continue di queste ore coi Ministri Nello Musumeci e Matteo Salvini, col Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, già da ieri è stato avviato l’iter, a livello centrale, per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Così come previsto, sarà il Consiglio dei Ministri a deliberarlo.

Accanto allo stato di emergenza nazionale, che per la sua estensione e gravità riguarda tre regioni, Molise, Abruzzo e Puglia, sarà adottato il riconoscimento di calamità naturale, sempre per gli eventi di portata eccezionale che hanno causato ingenti danni al territorio.

Anche questa mattina il Presidente Roberti è stato in cabina di regia con l’Unità di Crisi Nazionale, per il continuo monitoraggio dell’evolversi della situazione e degli interventi da mettere in campo, con il livello di massima attenzione e collaborazione con le strutture coinvolte, regionali e nazionali.

«La priorità – ha dichiarato il Presidente Roberti – è garantire interventi rapidi ed efficaci sui territori colpiti. Il coordinamento nazionale è attivo e stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni competenti per affrontare l’emergenza e avviare tempestivamente le azioni necessarie».