Maltempo: temperature in aumento, ma da lunedì nuova irruzione di aria fredda polare

SITUAZIONE: la depressione che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni tende ad allontanarsi gradualmente verso la Penisola ellenica, lasciando per oggi una residua instabilità sul Meridione. Domani, la risalita del campo barico porterà condizioni di tempo più stabile ovunque, eccetto qualche locale piovasco pomeridiano sulle due Isole maggiori, dovuto al rapido transito di un minimo sulle Baleari. Lunedì, il bel tempo lascerà gradualmente spazio ad una nuova irruzione di aria fredda polare che recherà precipitazioni sparse, dal pomeriggio-sera, al Centro-Sud e nevicate sui settori alpini di confine. I venti saranno ancora da moderati a forti dai quadranti settentrionali, con i maggiori rinforzi al Sud e sulle Isole maggiori, specie sui settori occidentali della Sardegna. Le temperature saranno in aumento oggi al Centro-Nord e domani al Meridione.

Sabato 28 marzo 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenoemno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori appenninici e adriatici.

Mari: molto mossi, localmente agitati.

Domenica 29 marzo 2026

Precipitazioni: assenti o non rilevanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessuna variazione significativa.

Venti: localmente forti settentrionali sui settri adriatici.

Mari: localmente mossi.