Rapina con una pistola nel supermercato, i Carabinieri identificano il responsabile

Tagliacozzo (AQ) e Velletri (RM) – Mesi fa, a ridosso dell’orario di chiusura, un uomo a volto coperto è entrato in un supermercato di Tagliacozzo armato di una pistola. Una volta all’interno, l’uomo aveva minacciato una cassiera, intimandole…

Tagliacozzo (AQ) e Velletri (RM) – Mesi fa, a ridosso dell’orario di chiusura, un uomo a volto coperto è entrato in un supermercato di Tagliacozzo armato di una pistola. Una volta all’interno, l’uomo aveva minacciato una cassiera, intimandole di consegnare il denaro contante ed era fuggito con un bottino di 1.500 €, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri, che avevano immediatamente avviato una scrupolosa attività di indagine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avezzano, al fine di identificare l’autore della rapina.

La complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tagliacozzo ha permesso di giungere all’identificazione del fuggitivo e di raccogliere importanti riscontri investigativi a carico di un 40enne, residente fuori Regione e gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, accusato di “rapina pluriaggravata e porto abusivo di arma da fuoco”.

Sulla scorta di tali elementi, nei giorni scorsi il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale marsicano ha emesso un’ordinanza che ne dispone la custodia cautelare in carcere.

Nella mattinata di ieri, 26 marzo, i Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti del 40enne, notificandogli l’ordinanza all’interno della casa circondariale di Velletri, in provincia di Roma, dove l’uomo era già ristretto per altra causa.