Si barrica in casa con l’anziana madre, in azione i negoziatori della Polizia: poi l’irruzione dal balcone

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Campobasso ha condotto un delicato intervento insieme alla Polizia Locale del capoluogo molisano durante l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un uomo, già destinatario della misura di sicurezza del ricovero presso una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Quest’ultimo, per opporsi all’esecuzione del provvedimento, si era barricato all’interno della propria abitazione, dove era presente anche l’anziana madre.

Considerata la particolare complessità dello scenario operativo, dopo numerosi tentativi volti a convincere l’uomo ad un atteggiamento collaborativo, si è reso necessario attivare anche il negoziatore della Questura e la squadra di supporto, composta da varie componenti della Polizia di Stato deputate ad intervenire in situazioni critiche complesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, sotto il coordinamento di un Funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Per diverse ore è stata condotta un’intensa interlocuzione con l’uomo, che tuttavia si è mostrato sin da subito visibilmente alterato e ostinato nel rifiutare ogni forma di interazione con il personale intervenuto, rendendo così necessaria la predisposizione di un piano di accesso alternativo alla sua abitazione.

Con il costante coordinamento tra la Sala Operativa della Questura ed il personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale intervenuto sul posto, grazie anche al supporto operativo dei Vigili del Fuoco, è stato possibile accedere all’interno dell’appartamento tramite il balcone e raggiungere l’uomo in totale sicurezza, consentendo agli operatori sanitari presenti di verificare lo stato di salute dell’anziana madre e di prestare le necessarie cure all’uomo, prima di trasportarlo presso l’ospedale cittadino.

L’intervento portato a termine ha confermato l’efficacia delle procedure di negoziazione adottate dalla Polizia di Stato nella gestione di eventi di particolare complessità e l’importanza, al tempo stesso, del coordinamento sinergico tra tutte le professionalità coinvolte nella gestione dell’operazione.