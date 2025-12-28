Scivola e si procura un trauma cranico, donna trasferita in ospedale dall’eliambulanza

Giornata particolarmente impegnativa per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, intervenuto nella sola giornata di ieri in tre distinti contesti montani della regione per il soccorso di persone in difficoltà durante attività all’aperto.

Il primo intervento si è registrato intorno alle ore 12 nel territorio di Civitella del Tronto (TE), dove è stata segnalata la presenza di un ciclista con un trauma alla spalla. È stata disposta l’attivazione dell’elisoccorso dell’Aquila, che tuttavia ha dovuto annullare la missione a causa delle condizioni meteo avverse. Contestualmente è stata attivata una squadra di terra del CNSAS. Alle ore 12.47 la Centrale Operativa ha comunicato che la persona coinvolta era riuscita a raggiungere autonomamente la propria autovettura, rendendo non più necessario l’intervento delle squadre di terra.

Alle ore 12.32 nuova attivazione per un secondo intervento in località Passolanciano, a seguito della segnalazione di una donna rimasta vittima di una scivolata con conseguente trauma cranico. È stato attivato l’elisoccorso di Pescara. Un’ambulanza di volontari ha provveduto al trasporto dell’infortunata fino al punto di incontro con l’elicottero, che ha poi effettuato il trasferimento in ospedale a Pescara per gli accertamenti e le cure del caso.

Il terzo intervento della giornata è scattato alle ore 12.54 su attivazione della Centrale GeoResQ, per due persone impegnate in un’escursione sul massiccio del Morrone. Uno dei due escursionisti, a seguito di una caduta, ha riportato un trauma agli arti superiori. È stata attivata una squadra di terra del CNSAS e richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila con a bordo il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto l’area, effettuato il recupero del ferito e provveduto al suo trasporto in ospedale a L’Aquila. Il compagno di escursione ha invece deciso di proseguire la discesa in autonomia, rientrando regolarmente alla propria autovettura sotto monitoraggio delle squadre di soccorso.