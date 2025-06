Matarante, direttrice amministrativa Asrem: «L’ospedale non chiuderà». Ma i medici non ci sono

«L’ospedale di Agnone non chiuderà. Non può chiudere, perché è riconosciuto come ospedale di area particolarmente disagiata. Non lo può chiudere l’Asrem, né la Regione Molise». E’ quanto affermato e ribadito più volte, nel pomeriggio di oggi, presso Palazzo San Francesco, alla presenza del sindaco Saia e di una cinquantina di agnonesi e altomolisani, dalla direttrice amministrativa dell’Asrem, Grazia Matarante. La stessa dirigente ha poi ammesso candidamente che la direzione strategica non è in grado di reperire i medici necessari per far funzionare questo benedetto ospedale di area particolarmente disagiata.

