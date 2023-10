Media, Arti e Culture: Mina Camperchioli dottoressa in Scienze della Comunicazione

Felicitazioni vivissime alla neo dottoressa Mina Camperchioli di Poggio Sannita, che oggi presso l’Università di Teramo, ha brillantemente conseguito la laurea magistrale in Scienze della Comunicazione, dipartimento “Media, Arti e Culture”. Tema della tesi discussa: «Formati e linguaggi della serialità televisiva. Il calcio come evento mediale. Dalla televisione al second screen», relatore il chiarissimo professore Gianluigi Rossini. Alla neo dottoressa Mina, gli auguri e le felicitazioni in primis di mamma Dora e papà Tonino, di nonno Nicola, di tutti i familiari, con particolare riferimento allo zio Bruno e dei tantissimi amici. E si associa alle congratulazioni anche la redazione dell’Eco.

