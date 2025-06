Quattro ore in attesa del medico, il sindaco Rossi protesta: «In Alto Vastese non si può neanche morire»

Quattro ore in attesa di un medico solo per constatare il decesso di una paziente molto anziana. Succede nell’Alto Vastese, precisamente a San Giovanni Lipioni. Il malore di una donna ospite in una struttura di assistenza, la richiesta di intervento dell’ambulanza di Castiglione Messer Marino.

Il personale arriva sul posto in pochi minuti, ma è già troppo tardi, la paziente è deceduta. L’equipaggio è in assetto India, senza medico a bordo, ma lì serve il medico appunto, semplicemente per constatare e certificare il decesso della donna. In zona non ci sono medici, perché anche la postazione di Gissi è demedicalizzata, come anche Casoli e Guardiagrele. La Asl lascia tutto il basso Chietino senza medici.

Dopo circa quattro ore di attesa il medico arriva dalla postazione di Atessa, anche se in quel momento si trovava a Lanciano per un altro intervento. Un intero territorio lasciato dalla Asl senza medici a dispetto delle rassicurazioni fornite ai sindaci di zona, solo nei giorni scorsi, dal direttore generale della Asl, Palmieri. Della scandalosa situazione abbiamo parlato con il sindaco di San Giovanni Lipioni, Nicola Rossi.

Francesco Bottone