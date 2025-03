Menna: «I tagli del Governo Meloni penalizzano le Province, gravi ripercussioni sulla viabilità»

«La scelta del Governo Meloni di tagliare 300 milioni di euro di fondi destinati alle Province per la manutenzione delle strade provinciali avrà conseguenze pesantissime sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini, in particolare delle aree interne». Così il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna sulla comunicazione ricevuta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sulla riduzione delle risorse disponibili per gli interventi sulla viabilità provinciale.

«Con la legge di bilancio del 2017 erano stati stanziati 275 milioni di euro annui per il periodo 2025-2034, da ripartire equamente tra le Province italiane per la manutenzione straordinaria delle strade. Ora, con il bilancio di previsione dello Stato 2025-2027, il Governo Meloni, guidato da Fratelli d’Italia, ha deciso di ridurre drasticamente queste risorse, tagliando 20 milioni di euro nel 2025, 15 milioni nel 2026 e addirittura 275 milioni nel 2029. Sono fortemente preoccupato da questi tagli, che mettono in ginocchio le Province e incideranno direttamente sulla manutenzione straordinaria della viabilità, con un impatto devastante sulle condizioni delle strade provinciali, già in difficoltà per la carenza di fondi e di interventi adeguati. Si tratta di una scelta inaccettabile che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, penalizzando soprattutto le aree interne, dove le infrastrutture viarie sono essenziali per la mobilità, per l’economia locale e per la tenuta sociale dei territori».

«Il Governo continua a ignorare il ruolo fondamentale delle amministrazioni provinciali nella gestione della rete stradale, dimostrando una totale mancanza di attenzione verso le esigenze delle comunità locali. Chiediamo un immediato ripensamento di questa decisione, perché senza risorse adeguate sarà impossibile garantire strade sicure e moderne per cittadini e imprese. Ci batteremo con forza con Anci e UPI per difendere il diritto dei nostri territori a infrastrutture sicure ed efficienti e non permetteremo che le esigenze delle nostre comunità vengano sacrificate sull’altare delle scelte politiche miopi e ingiuste del governo Meloni e di Fratelli d’Italia», conclude Menna.