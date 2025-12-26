  • News

    • Mille euro ai bambini nati in paese, il sindaco: «Un piccolo aiuto concreto alle giovani famiglie»

    In occasione della tradizionale Tombolata di Santo Stefano, svoltasi presso il Teatro Comunale, il Sindaco di Casalanguida, Luca Conti ha consegnato un assegno di mille euro a ciascuno dei cinque bambini nati nel corso del 2024.

    L’iniziativa rientra nelle politiche di sostegno alla natalità e alle famiglie residenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio.

    «Crediamo nel futuro del nostro paese e vogliamo che le prossime generazioni portino sempre Casalanguida nel loro cuore. Non è facile reperire queste risorse – dichiara il sindaco Luca Conti – ma rinunciamo volentieri ad altre spese per poter offrire, con questo gesto, un piccolo aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno scelgono di vivere qui».

    Un segnale di attenzione e vicinanza da parte dell’amministrazione comunale, che conferma il proprio impegno nel sostenere la comunità e nel promuovere politiche a favore delle famiglie e della natalità.

