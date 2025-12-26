Sindaco dorme in tenda davanti all’ospedale, Bussone: «Pronti come Uncem a una dura manifestazione di piazza»

«Siamo tutti con Piero Castrataro, primo cittadino di Isernia, che ha deciso di passare le prossime notti davanti all’ospedale “Veneziale”. Ha ragione. – evidenzia il presidente Uncem, Marco Bussone – Le parole non bastano più. Ad Agnone dieci giorni fa ho ribadito con i sindaci Saia e i colleghi di Capracotta e di altri paesi che gli ospedali vanno potenziati e non chiusi».

L’Uncem nazionale, per bocca del suo presidente Marco Bussone, prende a cuore la vicenda dei tagli alla sanità annunciati sia per l’ospedale “Veneziale” di Isernia che il “Caracciolo” di Agnone. Nello specifico commenta la plateale protesta del sindaco di Isernia che ha deciso di dormire in tenda davanti all’ospedale pentro.

«Si investano più risorse, si rafforzino reparti e personale. – continua Bussone – Incredibile che sindaci e comunità non vengano ascoltati. È gravissimo, pazzesco. Genera rabbia e piena indignazione. Pronti come Uncem a una nuova dura manifestazione di piazza, quando i sindaci lo vorranno. Le comunità del Molise e della montagna italiana, che qualcuno vuole ridurre, distruggere, frenare, penalizzare, non si arrendono. Con forza. Anche con atti importanti di pacifica mobilitazione».