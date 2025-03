Monsignor Cibotti si confessa a “Famiglia Cristiana”: «Quando Papa Francesco mi disse: Allora, hai imparato a fare il vescovo?»

Non ha mai smesso di lavorare Papa Francesco, anche durante la degenza: lo scorso 24 febbraio, quando era ricoverato già da dieci giorni, ha nominato vescovo della diocesi di Trivento monsignor Camillo Cibotti, attuale vescovo di Isernia-Venafro, unendo le due sedi in persona Episcopi.

Inizia così l’articolo-intervista della giornalista Agnese Pellegrini pubblicato su “Famiglia Cristiana“. Schivo e restio a parlare con la stampa locale, per insondabili motivi, il nuovo vescovo che colleziona diocesi non ha saputo o potuto dire di no alla giornalista di Famiglia Cristiana. Parla della sua recente nomina quale erede di San Casto e dell’accorpamento delle due diocesi pentra e triventina, ma anche di Papa Bergoglio e del suo pontificato e di un singolare scambio di battute con il successore di Pietro.

